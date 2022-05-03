شركة الغاز اليمنية تؤكد استمرار العدوان في احتجاز سفينة غاز منزلي

العالم - اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان يحتجز السفينة منذ 27 أبريل الماضي، متجاهلاً الهدنة المعلن عنها وتصريح دخول الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن استمرار احتجاز سفينة الغاز سيودي إلى حدوث اختناقات تموينية وزيادة معاناة المواطنين في ظل التعسفات والقرصنة المستمرة لتحالف العدوان، إضافة إلى ارتفاع تكاليف سعر الغاز جراء فرض غرامات التأخير(الديمرج) الناتجه عن هذا الاحتجاز التعسفي غير المبرر.

ودعت شركة الغاز، الأمم المتحدة للقيام بواجبها والإفراج عن سفينة الغاز (يوجينا) المحتجزة من قبل تحالف العدوان لحل الاختناقات التموينية لمادة الغاز.

وأهابت الشركة بتنفيذ الهدنة المعلن عنها وإيقاف أعمال القرصنة على سفن الغاز والمشتقات النفطية والغذاء والدواء.