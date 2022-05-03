الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة الغاز اليمنية تؤكد استمرار العدوان في احتجاز سفينة غاز منزلي

شركة الغاز اليمنية تؤكد استمرار العدوان في احتجاز سفينة غاز منزلي
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الشركة اليمنية للغاز، استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفينة (يوجينا) وعلى متنها أكثر من ثمانية آلاف و 258 طناً من الغاز المنزلي.

العالم - اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان يحتجز السفينة منذ 27 أبريل الماضي، متجاهلاً الهدنة المعلن عنها وتصريح دخول الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن استمرار احتجاز سفينة الغاز سيودي إلى حدوث اختناقات تموينية وزيادة معاناة المواطنين في ظل التعسفات والقرصنة المستمرة لتحالف العدوان، إضافة إلى ارتفاع تكاليف سعر الغاز جراء فرض غرامات التأخير(الديمرج) الناتجه عن هذا الاحتجاز التعسفي غير المبرر.

ودعت شركة الغاز، الأمم المتحدة للقيام بواجبها والإفراج عن سفينة الغاز (يوجينا) المحتجزة من قبل تحالف العدوان لحل الاختناقات التموينية لمادة الغاز.

وأهابت الشركة بتنفيذ الهدنة المعلن عنها وإيقاف أعمال القرصنة على سفن الغاز والمشتقات النفطية والغذاء والدواء.

روابط ذات صلة

شاهد.. خروقات فاضحة لهدنة اليمن رغم التطبيل العالمي لها

اليمن: 84 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد

العيد في اليمن ..ظروف انسانية صعبة وإصرار على إحياء المناسبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أسرارا صادمة: ترامب طرح مواجهة المحتجين بالرصاص

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2022

شاهد بالفيديو.. الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء

شاهد.. مآذن ايران تصدح بالتكبير والتهليل