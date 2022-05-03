وفد أميركي يزور رام الله وفلسطين المحتلة تحضيرًا لزيارة بايدن

العالم - فلسطين

ويبدأ الإغلاق الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء 3 أيار الجاري، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الخميس – الجمعة 6 أيار الجاري، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية وإغلاق شامل للحواجز والمعابر، بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة المحاصر (بيت حانون – “إيريز” وكرم أبو سالم).

وقال جيش كيان الاحتلال : إن القرار اتخذ بناء على “تقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات القيادة السياسية”.

وأضاف: أن إعادة فتح الحواجز ورفع الطوق الأمني سيكون “رهناً بتقييم الوضع”.

ولفت إلى أنه “خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكناً من الضفة وغزة إلى مناطق الـ48، إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي” المحتلة.

هذا وتستعد الشرطة الإسرائيلية لنشر قوات معززة في جميع انحاء فلسطين المحتلة عشية إحياء ذكرى ما يسمى “قتلى معارك إسرائيل” و”يوم الاستقلال” التي ستقام يومي الأربعاء والخميس، وذلك للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، بعد موجة من العمليات التي شهدتها البلاد منذ عدة أسابيع.

وقالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة الإسرائيلية، الميجر جنرال سيجال بار تسفي، إنه “توفرت في الآونة الاخيرة العشرات من الانذارات حول نية جهات متطرفة تنفيذ اعتداءات في البلاد”، مشيرة الى أن “الحديث يدور عن انذارات عامة وليست محددة ولكنها تزداد يوميًا”، حسب هيئة البث الرسمية “كان” العبرية.

وكانت المستويات الأمنية والسياسية في "إسرائيل" بناء على تقييمات أمنية، قد قررت الأحد الماضي، فرض إغلاق تام وشامل يشمل كافة مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خلال إحياء ذكرى ما يسمى “قتلى معارك إسرائيل” و”يوم الاستقلال” الرابع والسبعين.

يشار أنه منذ نهاية شهر مارس/آذار، قُتل 16 إسرائيليًا في هجمات مسلحة وقعت في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

إلى ذلك وصل وفد أميركي إلى تل أبيب، مساء الأحد، من أجل التحضير لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تل أبيب.

ومن المرجح أن تكون زيارة بايدننهاية الشهر المقبل.