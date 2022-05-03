فشل سياسة "صفر فيروس كورونا" في الحد من الوباء بالصين

خاص بالعالم

مما أعاد الحديث عن جدوى استراتيجية السلطات الصينية لمواجهة الوباء المعروفة باسم "صفر إصابات بفيروس كورونا" والتي عزل بسببها عشرات الآلاف من الذين ثبت إصابتهم بالفيروس في مراكز مخصصة أو بالمستشفيات وفرض إغلاق مشدد في شنغهاي أكبر مدن البلاد.

وقال جيل، معلمة مقيمة ببكين: "لم أستطع السفر للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة، ولا السفر في شهر أبريل، ومن الواضح أن هذا هو ما يحدث في كل عطلة، بدأنا نتساءل حقًا عما سيحدث في الصيف وما إذا كنا سنكون قادرين على مغادرة بكين أم لا".

وخرجت الأوضاع عن السيطرة عند حدود البلاد الجنوبية مع هونغ كونغ حيث تكتظ المستشفيات بمرضى كوفيد 19 في المقابل شهدت المحلات والمتاجر إقبالا ضخما من السكان بسبب المخاوف من فرض إغلاق جديد.

ودفع الوضع الطبي الصعب في هونغ كونغ وعدة مدن أخرى السلطات للمزيد من التشديد في إجراءات الوقاية في بكين.

وقال بانغ شينغهو، نائب مدير مركز بلدية بكين للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "هناك اسباب مشتركة أدت لتفشي العدوى منها تناول المرضى العشاء مع آخرين خلال الفترة العدوى كما لم يتلق الكثير من المرضى أي لقاح، هذا فيما غطت تحركاتهم مجموعة واسعة من المناطق".

في شنغهاي لم يكن الحال افضل فقد فرض فيها الإغلاق منذ أكثر من شهر بسبب ارتفاع الاصابات، ودفع الحجر الصارم، سكان المدينة للتعبير عن غضبهم في فيديو "أصوات أبريل" الذي اكتسح مواقع التواصل الصينية وسارعت السلطات لحجبه.

وضم الفيديو الذي مدته ست دقائق الذي تتخلله موسيقى حزينة، مقاطع صوتية قصيرة للسكان يعبرون فيها عن مللهم الشديد وامتعاظمهم من الإغلاق.