الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكدت سفيرة فلسطين لدى طهران سلام الزواوي ان القيادة الفلسطينية لن تكف عن متابعة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

خاص بالعالم

وقالت الزواوي في حوار خاص مع قناة العالم: ان القيادة الفلسطينية لن تألوا جهدا في تحقيق إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فيما لفتت الى ان موقف الشعب الفلسطيني وهدفه واحد بالنسبة لهذه القضية رغم الاختلاف في الآراء.

وعبرت سفيرة فلسطين عن الشكر لروح الامام الخميني (قدس سره) الذى اوصى ان تكون اخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا بالقدس واستمر على هذا النهج قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي (حفظه الله).

واضافت سفيرة فلسطين ان مكانة القدس الدينية محط اهتمام العالم الاسلامي والعربي ، وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية والاسلامية وهي جوهر الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يكف عن محاولاته المشبوهة لتزيف طابع وهوية مدينة القدس وهي عاصمة الابدية دولة فلسطين ولايمكن التفريط بها.

روابط ذات صلة

سفيرة فلسطين لدى طهران لقناة العالم: القدس عاصمة فلسطين ولايمكن التفريط بها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد يوم من فرض القانون فيها.. وفد أمني رفيع المستوى يتفقد القطاعات العسكرية في سنجار

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أسرارا صادمة: ترامب طرح مواجهة المحتجين بالرصاص

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2022

شاهد بالفيديو.. الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء