الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء

خاص بالعالم

وقالت الزواوي في حوار خاص مع قناة العالم: ان القيادة الفلسطينية لن تألوا جهدا في تحقيق إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فيما لفتت الى ان موقف الشعب الفلسطيني وهدفه واحد بالنسبة لهذه القضية رغم الاختلاف في الآراء.

وعبرت سفيرة فلسطين عن الشكر لروح الامام الخميني (قدس سره) الذى اوصى ان تكون اخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك في كل عام يوما عالميا بالقدس واستمر على هذا النهج قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي (حفظه الله).

واضافت سفيرة فلسطين ان مكانة القدس الدينية محط اهتمام العالم الاسلامي والعربي ، وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية والاسلامية وهي جوهر الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يكف عن محاولاته المشبوهة لتزيف طابع وهوية مدينة القدس وهي عاصمة الابدية دولة فلسطين ولايمكن التفريط بها.