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درجات الحرارة توالي ارتفاعها في سوريا

درجات الحرارة توالي ارتفاعها في سوريا
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اثر تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، من المنوقع ان توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية فيما تبقى أدنى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً مع فرصة لهطل زخات من المطر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً بعد الظهر والمساء في المناطق الجنوبية والوسطى تتحول مساء إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية والوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

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