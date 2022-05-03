الخارجية الروسية تعلق على طلب تل أبيب اعتذار لافروف

العالم - روسيا

وجاء الرد الروسي من خلال تغريدة على صفحتها الرسمية على منصة "تويتر"، وجاء فيها: " لاحظنا إطلاق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات ضد الإرهاب التي تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف".

واستدعت خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، السفير الروسي، في تل ابيب من أجل جلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال ، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي لدى إسرائيل، لجلسة توضيح على خلفية التصريح المعادي للسامية لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ومن جانبه، ادعى يائير لبيد، أن العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي، لافروف، هي "حديث لا يغتفر، ومعيب وخطأ تاريخي مروع"، مضيفا: "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، إن أقصى تهمة توجه إلى اليهود هو اتهامهم بمعاداة السامية" حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال لقاء مع قناة إيطالية، ردا على اتهامات موسكو لزيلينسكي بدعم النازية رغم أنه يهودي، بالقول إن القائد النازي أدولف هتلر، لديه أصول يهودية.