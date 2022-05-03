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تشاهدون الليلة في بانوراما..

موسكو-تل أبيب، توتر عابر أم أزمة مستفحلة.. وماهي نوايا أردوغان إزاء اللاجئين السوريين في تركيا؟

موسكو-تل أبيب، توتر عابر أم أزمة مستفحلة.. وماهي نوايا أردوغان إزاء اللاجئين السوريين في تركيا؟
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة اتهام وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مجددا الكيان الإسرائيلي بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.

العالم - بانوراما

وأتى ذلك ردا على انتقادات وزير الخارجية الإسرائيلي له بعد تصريحه بأن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر تجري في عروقه دماء يهودية ما يرجح تفاقم الخلاف بين موسكو وتل أبيب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن مشروع لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لأنقرة في الشمال السوري.

وتثير هذه الخطوة مخاوف من إحداث تغيير ديمغرافي يخدم مصالح تركيا، بعد نحو عقد من استغلال قضية اللاجئين السوريين لصالح السياسة التركية في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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