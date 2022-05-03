مادورو يأمل في تعزيز التعاون بين بلاده وإيران في مجال الطاقة

العالم- الأميركيتان

كلام الرئيس الفنزويلي أتى تزامناً مع زيارة وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى فنزويلا التي تأتي في إطار التغلب على الحظر الأميركي المفروض على كلا البلدين.

ورحّب الرئيس مادورو بزيارة وزير النفط لبلاده، التي رأى أنّ من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى، ووصف إيران وفنزويلا بـ"الأختين"، خاصة في الوضع الراهن الذي يتطلب التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.

وكان الوزير أوجي التقى قبل مادورو بنظيره الفنزويلي، طارق الایسامي، وتباحث معه حول استمرار آلية التعاون الثنائي وايجاد الآلية اللازمة للتغلب على الحظر الأميركي الأحادي الجانب وحلفاء أميركا ضد كل من إيران وفنزويلا.

وتأتي زيارة أوجي إلى فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات مثبتة من النفط الخام في العالم، بعد أسابيع على زيارة لمسؤولين أميركيين في خضم ارتفاع أسعار النفط عالمياً على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، قامت ناقلة نفط إيرانية عملاقة، مطلع شهر شباط/فبراير، بحمولة نحو مليوني برميل من المكثفات، بإفراغ حمولتها في الميناء الرئيسي لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.