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ا ف ب: بوريس جونسون يكشف عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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