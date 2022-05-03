أردوغان يعلن عن مشروع لإعادة مليون لاجىء سوري إلى شمال البلاد 

العالم - خاص بالعالم

اردوغان اعلن عن مشروع جديد لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركية في شمال سورية، وذلك بعد أن قامت أنقرة ببناء عشرات آلاف المنازل لهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة المدعومة تركيا.



وأكد اردوغان:"تعد تركيا مشروعا جديدا من شأنه أن يسمح بالعودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى بلدهم. سيبدا تنفيذ المشروع قريبا بدعم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وفقا للمشروع، نعتزم بناء مناطق سكنية مكتفية ذاتيا ستشمل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لمليون لاجئ سوري تستضيفهم تركيا حاليا".



المشروع الجديد للرئيس التركي لا ينفصل عن استراتيجية اعتمدتها انقرة منذ بداية الحرب على سورية، حيث لعب اردوغان ورقة اللاجئين السوريين في مواجهة الأوربيين مهددا تارة بفتح الأبواب أمامهم باتجاه أوروبا، ومستخدما إياهم تارة أخرى للحصول على المليارات من الإتحاد الأوروبي.



واليوم لا يضع المراقبون مشروع إعادة مليون لاجئ إلى مناطق الشمال السوري حيث تسيطر الجماعات المسلحة الموالية لانقرة، خارج إطار فرض واقع جديد البعد الأبرز له هو الديمغرافي.

حيث يحذر هؤلاء من مخطط لإحداث تغيير ديمغرافي في شمال سورية يمهد لإيجاد تغيير جغرافي يخدم مصالح تركيا في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا الأمر بدا واضحا منذ التدخل العسكري التركي في سورية بشكل مباشر في العام 2016.

لاسيما وأن طريقة عودة هؤلاء وإن كانت طوعية كما تقول أنقرة، غير شفافة، كما أن حقيقة أن العائدين هم من أهالي مناطق شمالي سورية أصلا غير معلومة.



كل ذلك، قد يساعد اردوغان تقول التقارير في تثبيت واقع قد يساعده في استخدام هؤلاء ورقة من لون مختلف هذه المرة للحصول على أهدافه التي اتضحت منذ اللحظات الاولى للتورط التركي في الحرب على سورية قبل نحو عقد من الزمن.

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