سلوفاكيا تسعى لإعفاء نفسها من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي

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وقالت الوزارة: "إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاءً".

والإثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من أجل الحفاظ على التكتل، قد تمنح المفوضية لكل من سلوفاكيا والمجر "إعفاءً من العقوبات على النفط الروسي أو فترة انتقالية طويلة".

وقبل وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريخارد سوليك، الشهر الماضي، أن تسدد بلاده ثمن الغاز الروسي بالروبل الروسي.

وتقع سلوفاكيا على الطريق الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، حيث حصلت خلال العام الماضي على 96% من وارداتها من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكري في أوكرانيا.

وتبنّى المجلس الأوروبي، في الـ 8 من نيسان/أبريل الماضي، الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.