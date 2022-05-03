الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

سلوفاكيا تسعى لإعفاء نفسها من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي

سلوفاكيا تسعى لإعفاء نفسها من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، اليوم الثلاثاء، أنّ سلوفاكيا ستسعى للحصول على إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقالت الوزارة: "إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاءً".

والإثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من أجل الحفاظ على التكتل، قد تمنح المفوضية لكل من سلوفاكيا والمجر "إعفاءً من العقوبات على النفط الروسي أو فترة انتقالية طويلة".

وقبل وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريخارد سوليك، الشهر الماضي، أن تسدد بلاده ثمن الغاز الروسي بالروبل الروسي.

وتقع سلوفاكيا على الطريق الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، حيث حصلت خلال العام الماضي على 96% من وارداتها من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من العمل على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكري في أوكرانيا.

وتبنّى المجلس الأوروبي، في الـ 8 من نيسان/أبريل الماضي، الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.

روابط ذات صلة

روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تصدر تعميما للمسافرين لدول مجلس التعاون والخارج

الكويت تسلم العراق 5 صيادين دخلوا المياه الإقليمية بالخطأ

الرئيس الصربي لرئيسي: سأسافر إلى طهران على أعلى مستوى لتطوير التعاون

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شمال رام الله

وسائل إعلام فرنسية: الاتصال بين ماكرون وبوتين استمر لأكثر من ساعتين

الشيخ قاووق: 'راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين'