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انتشال جثتي مواطن سوري وابنته بعد سقوطهما في نهر بشمال لبنان

انتشال جثتي مواطن سوري وابنته بعد سقوطهما في نهر بشمال لبنان
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

انتشلت عناصر الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، جثتي رجل سوري وابنته، سقطا يوم أمس في نهر داريا، ببلدة زغرتا، في شمال لبنان.

العالم-سوريا

وقالت ​المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني​، إن "فرق من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني، ومن المراكز البرية المجاورة، انتشلت في تمام الساعة 7:15 من صباح اليوم جثة الفتاة التي أبلغ عن سقوطها أمس ووالدها، وهما من ​النازحين السوريين​، في نهر داريا/زغرتا وذلك بعد أن شاهد ذويها الجثة على ضفاف النهر".

وأضافت: "إن عمليات البحث عن الفتاة ووالدها انطلقت عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الاثنين، وأجريت عمليات المسح الميداني الشامل برا وبحرا من موقع الحادثة وصولا إلى نهر أبو علي في ​طرابلس​"، لافتة إلى أن "العناصر تعمل في هذه الأثناء على انتشال جثة الأب ليتم نقل الجثتين الى ​المستشفى الحكومي​ عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".

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