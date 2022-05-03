الصحة الإيرانية: تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الثلاثاء 3 أیار/مایو)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم إلى 141 ألفا و131 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 571 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و223 ألفا و576 شخصا.

وأضافت أن 1062 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 992 ألفا وشخص واحد لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و261 ألفا و640 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير إلى تطعيم 64 مليونا و350 آلاف و307 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و576 آلاف.