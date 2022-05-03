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الكرملين: بوتين يؤكد أن كييف "ليست جدية" بشأن مفاوضات السلام

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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