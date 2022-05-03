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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايرلندي سايمون كاوني بحثا خلاله القضايا الثنائية والدولية ومحادثات فيينا

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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