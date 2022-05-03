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خوفا من قدرات المقاومة..

الإحتلال يفتتح أول بنك للدم تحت الأرض مضادا للصواريخ

الإحتلال يفتتح أول بنك للدم تحت الأرض مضادا للصواريخ
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" لخدمات الإسعاف في كيان الإحتلال، اليوم الثلاثاء، افتتتاح أول بنك للدم تحت الأرض، مضاد للصواريخ والزلازل.

العالم - الإحتلال

وقال متحدث إنه أقيمت مراسم افتتاح بنك الدم في مدينة "الرملة"، بين تل أبيب والقدس، مساء أمس الاثنين، ولكن من المتوقع افتتاحه رسميا في وقت لاحق العام الجاري.

ونقل بيان للمنظمة أنه جرى تصميم "مركز ماركوس لخدمات الدم" من أجل "حماية احتياطيات الدم الاستراتيجية في الكيان الإسرائيلي، من الهجمات الصاروخية، والكيميائية والبيولوجية، ومن الزلازل."

ويتكون المركز من ستة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض.

وكانت جمعية "الأصدقاء الأمريكيون لمؤسسة نجمة داوود الحمراء مسؤولة في البداية عن تحمل تكاليف المشروع، والتي بلغت حوالي 135 مليون دولار.

وبحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، يمكن تخزين حوالي نصف مليون عينة دم في المنشأة الجديدة.

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خوفا من قدرات المقاومة.. الإحتلال يفتتح أول بنك للدم تحت الأرض مضادا للصواريخ

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