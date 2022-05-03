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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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ا ف ب: مسلحون من حركة الشباب يشنون هجوما على قاعدة للاتحاد الإفريقي في الصومال تلته اشتباكات عنيفة أدت إلى عدد لم يعرف من الإصابات
نائل أبو عودة: فتح معركة دينية مع الاحتلال الصهيوني سيؤدي الى حرب اقليمية
امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الايرلندي ان ايران تعارض الحروب في اوكرانيا واليمن وفلسطين وافغانستان وكل العالم وتشدد على مسار الحلول السياسية
امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الايرلندي انه قد حمل مرتين رسائل وزير الخارجية الاوكراني الى نظيره الروسي وان ايران تعارض الحروب وتشريد الناس
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايرلندي سايمون كاوني بحثا خلاله القضايا الثنائية والدولية ومحادثات فيينا
فريق الأمم المتحدة يرافق أكثر من 100 مدني في مغادرة ماريوبول والمناطق المحيطة بها
الكرملين: بوتين يؤكد أن كييف "ليست جدية" بشأن مفاوضات السلام
الكرملين: بوتين يقول لماكرون إن على الغرب أن يكف عن تسليم أسلحة لاوكرانيا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركمنستاني ان مسار بسط العلاقات بين بلديهما سيشهد تسارعا في الفترة المقبلة
الإليزيه يعلن انتهاء المحادثات بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين التي استمرت اكثر من ساعتين
نائل أبو عودة: الجبهة الداخلية للاحتلال لاتحتمل اية ضربات ولا اي حرب مفتوحة
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
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