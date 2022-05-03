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نائل أبو عودة: الجبهة الداخلية للاحتلال لاتحتمل اية ضربات ولا اي حرب مفتوحة

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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