رئيسي: تسارع في وتيرة تطوير العلاقات بين إيران وتركمانستان

العالم - إيران



وفي محادثات هاتفية مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف، قدم إبراهيم رئيسي التهنئة إلى فخامته وإلى شعب تركمانستان، وقال: أسأل الله تعالى أن يمن ببركة عيد الفطر العظيم، بالتطور والتقدم والاستقرار على البلد والشعب الصديق والجار وجميع شعوب العالم.

وأضاف رئيسي: من خلال تدابير والدكم في فترة الرئاسة السابقة لتركمانستان، شهدت العلاقات والتبادل بين طهران وعشق آباد تطورا جيدا في مختلف المجالات بما فيها التعاون في مجال الغاز والترانزيت والسكك الحديد، وأنا على يقين أن هذه الوتيرة ستتسارع تحت إدارتكم.

وفي هذه المحادثات الهاتفية، قدم سردار بردي محمدوف التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى الرئيس والشعب الإيراني، وقال: أسأل الله لفخامتكم وشعب إيران الشقيقة والجارة السلامة والرفاهية والعمران والازدهار.

وأشار الرئيس التركمانستاني إلى حلول الذكرى السنوية الثلاثين لإقرار العلاقات بين البلدين.