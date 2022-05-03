أرمينيا وتركيا تسعيان لتحقيق 'تسوية كاملة' لتطبيع العلاقات بينهما

العالم- تركيا

أعلن ذلك الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا، روبين روبينيان، وسيردار كيليش، خلال اجتماع في فيينا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية.

ولم ترد بعد تفاصيل أكثر عن طبيعة المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.

وتوقفت رحلات الطيران بين البلدين عام 2020، وقرر البلدان استئناف الرحلات عقب مباحثات أجراها ممثلا أرمينيا وتركيا في موسكو في 14 يناير الماضي، في أول خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت أرمينيا وتركيا في نهاية عام 2021 تعيين ممثلين خاصين بينهما لتطبيع العلاقات.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، استضافت الجمعة اجتماعا للممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، ومثّل أرمينيا، نائب رئيس البرلمان، روبين روبينيان، بينما مثل تركيا سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.

وكان البلدان عيّنا المبعوثين الخاصين في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية، فضلا عن إغلاق الحدود منذ عام 1993، تتبعها أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في وجه أرمينيا خلال النزاع الأخير في إقليم ناغورني قره باغ، إلى جانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.