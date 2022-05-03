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وزير خارجية الاحتلال يهاجم نتنياهو: 'يرقص على الدم'

وزير خارجية الاحتلال يهاجم نتنياهو: 'يرقص على الدم'
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، هجوما جديدا على زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه "يرقص على الدم".

العالم - الإحتلال

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن لابيد قال: "نتنياهو يرقص على الدماء، ويتم تحويلها بالفعل إلى سياسة".

واضاف لابيد "يحدث هنا شيء مشين، زعيم المعارضة نتنياهو يرقص على الدماء بعد الهجمات، مباشرة بعد الحادث، ويتم تحويلها بالفعل إلى سياسة.

وقال لابيد: "كفاك خداعا وغشا، انا كنت رئيسا للمعارضة في عملية "حارس الجدار" وكان ردي على الحكومة، أنه عندما يموت الإسرائيليون فلا يوجد ائتلاف ومعارضة، كلنا اسرائيليين".

وأوضح لابيد أن التحريض (على ما سماه) "الحكومة الإسرائيلية" لم يكن موجودا منذ الفترة التي سبقت قتل "رابين"، مبينا أنه وجد ذات يوم تابوتا باسمه خارج باب منزله.

وتأتي تصريحات لابيد، في ظل التهديدات المتكررة التي وصلت للرئيس الاسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرا.

حيث سبق أن أرسل مجهول رسالة مماثلة لزوجة رئيس الحكومة، وتبذل الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الجهد اللازم للتحقيق في الأمر والوصول إلى مرسل هذه الرسائل. بحسب ما ورد في موقع "معاريف" الإسرائيلي.

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