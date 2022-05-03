الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة مرتقبة على النفط والبنوك في روسيا

العالم- أوروبا

وأضاف بوريل على تويتر: «نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)».

وقال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العقوبات المقترحة، الأربعاء، والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.