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الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة مرتقبة على النفط والبنوك في روسيا

الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة مرتقبة على النفط والبنوك في روسيا
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن الاتحاد «يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك الروسية والمسؤولين عن المعلومات المضللة».

العالم- أوروبا

وأضاف بوريل على تويتر: «نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)».

وقال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العقوبات المقترحة، الأربعاء، والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

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بوريل يجري مباحثات رسمية مع الكويت حول هذه الملفات..

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