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الرئيس الايراني يشدد خلال محادثاته الهاتفية مع امير الكويت على ضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى طاقتها الحقيقية باعتبارهما صديقين قديمين

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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