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عشرة قتلى بضربة روسيّة على مصنع في شرق أوكرانيا

عشرة قتلى بضربة روسيّة على مصنع في شرق أوكرانيا
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 15 في هجوم روسي على مصنع في مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الحاكم المحلي على وسائل التواصل الاجتماعي الثلثاء.

العالم- روسيا

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو عبر تلغرام "عشرة قتلى و15 جريحا نتيجة قصف المحتلين الروس مصنع أفدييفكا لفحم الكوك" حسب تعبيره كما حذر من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

و بدأت القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك في تدمير مواقع عناصر الجيش الأوكراني وكتائب "آزوف" المتطرفة بمصنع آزوفستال في ماريوبول، بعد خرقهم لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، فاديم أستافيف، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مسلحي كتيبة "آزوف" والقوات الأوكرانية استغلوا نظام وقف إطلاق في آزوفستال للوصول إلى مواقع إطلاق النار، وقد بدأ استهدافهم الآن.

وأضاف: "لقد خرجوا من الأقبية واتخذوا مواقع إطلاق نار في المنطقة وفي مباني المصنع. والآن بدأت وحدات من الجيش الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام المدفعية والطائرات في تدمير مواقع إطلاق النار هذه".

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