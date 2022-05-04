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متحدث القوات المسلحة اليمنية: اسقاط الطائرة التجسسية اتى اثناء قيامها بخرق الهدنة باعمال عدائية وتم الاسقاط بصاروخ ارض جو محلي الصنع

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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