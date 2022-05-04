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سوريا.. توضيح حكومي حول مشاهد انتظار للمساجين بدمشق

سوريا.. توضيح حكومي حول مشاهد انتظار للمساجين بدمشق
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعت الداخلية السورية ذوي المسجونين لعدم الانتظار تحت "جسر الرئيس" وسط دمشق، وأكدت أنها لم تخصص مكانا لتجمع المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو الأخير، وذلك بعد مشاهد زحام لذوي المسجونين.

العالم-سوریا

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في الوزارة أن عددا كبيرا من المفرج عنهم، غادر السجن مستقلا سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية، وأكد أن الوزارة "لم تخصص أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو"، داعيا إلى عدم التجمع تحت جسر الرئيس.

جاء ذلك بعد انتشار صور لأعداد كبيرة من السوريين وهم ينتظرون وسط العاصمة، للقاء المفرج عنهم بموجب مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار السوري بشار الأسد، وجاء شاملا لعدد كبير منهم المتهمين بقضايا ذات صلة بالإرهاب.

وكانت وزارة العدل أعلنت إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، تطبيقا لمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية رقم 7.

ونوّهت الوزارة إلى أنه "سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموقوفين الذين تم الطعن بقرارتهم".

وأكدت الوزارة أن الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب ستتولى "أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين". وأن "جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة".

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