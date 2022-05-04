موسكو: أوكرانيا تحتجز 90 أجنبيا رهائن

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "لا يزال القوميون المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا أجنبيا من خمس دول كرهائن كدروع بشرية".

وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية للنازيين الجدد"، مشيرًا إلى أن "المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".

ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.