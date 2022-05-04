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القوات الروسية تنتزع مدرعة أمريكية من القوات الأوكرانية

القوات الروسية تنتزع مدرعة أمريكية من القوات الأوكرانية
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

تملك إحدى وحدات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، سيارة أمريكية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكانت هذه السيارة، وهي سيارة "هامفي" المدرعة للرعاية الطبية، ملكًا للقوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الذي ترعاه وتدعمه سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت إلى ملكية القوات الروسية بعدما تركتها القوات الأوكرانية في أحد مواقعها حين هربت منه لتفادي الاشتباك مع القوات الروسية المتقدمة.

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن السيارة الأمريكية التي غنمتها القوات الروسية من القوات الأوكرانية وهي من طراز "M-997A2"، تنتمي إلى الجيل الثاني من العربات المدرعة التي رأت النور في الفترة 1993 – 2005. وصُنعت كابينتها من الألومينيوم من أجل تقليل الوزن. وتتسع الكابينة لشخصين. وتُقدَّر قوة محرك سيارة "هامفي" الطبية المدرعة بـ160 قوة حصانية.

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