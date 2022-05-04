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موسکو تكشف عن وجود "إسرائيليين" يقاتلون فی اوکرانیا

موسکو تكشف عن وجود
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود مسلحين ومرتزقة من "إسرائيل" يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها: إن "هناك مرتزقة ومقاتلين يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة "آزوف" الإرهابية في أوكرانيا".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "سأقول شيئًا لا يرغب السياسيون في "إسرائيل" الذين يضخمون الحملة الإعلامية الآن سماعه، لكن سيهتمون قريبا، فهناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي".

وكشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.

ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا و"إسرائيل"، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هو وجود اسم دبلوماسي صهيوني سابق كان يعمل سفيرا لكيان الاحتلال لدى بيلاروسيا.

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