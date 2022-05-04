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حماس: شعبنا الفلسطيني سيواجه بكل قوة قرار منع رفع أذان صلاة العشاء في الأقصى ولن يسمح بتمريره

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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