’إير كايرو’ تطلق رحلات مباشرة بين ’تل أبيب’ وشرم الشيخ

العالم - مصر

وأطلقت شركة "إير كايرو" المصرية، هذه الرحلات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للرحلات بين الجانبين إلى 12 رحلة أسبوعيا، وأكثر خلال فترة الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران "الإسرائيلية" بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا.

وقال ما يسمى "وزير السياحة الإسرائيلي"، يوئيل رازفوزوف، في تصريح من مطار بن غوريون للاحتفال بإطلاق المسار الجديد، إن "السياحة تمثل جسرا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدول" بحسب وصفه.

وتابع: "إن اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول خليجية، أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين هذه البلدان" على حد زعمه.