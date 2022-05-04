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كوريا الجنوبية تبدأ بتصنيع رادارات بعيدة المدى

كوريا الجنوبية تبدأ بتصنيع رادارات بعيدة المدى
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت إدارة برنامج اقتناء الدفاع، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الجنوبية تتجه نحو إنتاج النموذج الأولي من الرادارات بعيدة المدى، محلية الصنع، خلال العام الجاري.

العالم - اسيا والباسفيك

وبحسب الإدراة، تأتي هذه الخطوة وفق خطة مشروع تتضمن تحديث أنظمة الرادار واستبدال النماذج المستخدمة حاليا، مشيرة إلى أن المشروع تم إطلاقه في فبراير/شباط 2021، بقيمة 46.7 مليار وون (37 مليون دولار أمريكي)، بهدف تطوير أنظمة رادار متقدمة تستهدف مراقبة الطائرات الأجنبية التي تقترب من حدود البلاد.

وأوضحت الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، أن التصميم التفصيلي للرادار جاهز، فيما تتضمن الخطة استكمال عملية تطوير الرادار في يناير/ كانون الثاني 2025، ومن ثم استبدال الأنظمة الحالية بالأنظمة الجديدة خلال عام 2027، وفقا لموقع "يونهاب".

وأشادت الإدارة بقدرة الرادار الجديد التي تتفوق على قدرات الأنظمة الحالية بنسبة 20%.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية، قد دعت مؤخرا جارتها الشمالية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في ‏المنطقة، وذلك ردا على تهديد زعيمها، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات النووية لبلاده.‏

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