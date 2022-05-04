تأبين قتلى "إسرائيل" والإحتفال بتأسيسها.. الإمارات أبعد من التطبيع 

العالم – كشكول

اللافت انه حتى الموقع الاسرائيلي الذي نقل الخبر كان مستغربا من احتضان ابوظبي حفلا تأبينيا لقتلى العصابات الصهيونية وجيش الإحتلال، عندما ذكر ان "الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل أقدمت في السنوات الأخيرة على إقامة الأمسيات لإحياء ذكرى قتلى الهولوكوست.. لكنها المرة الأولى اليوم التي يتم من خلالها إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي".

واضاف الموقع: "للموضوع حساسيته نظراً لأنه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين إسرائيل والدول العربية منذ نشأتها والصراع الفلسطيني الإسرائيلي"!.

يبدو ان دولة الامارات لم تكتف بهذه "السابقة"، فقد ذكرت "القناة 13" "الاسرائيلية أن "طائرات حربية إماراتية ستشارك في عرض الاستقلال الإسرائيلي يوم الخميس المقبل"، وذلك بعد ان شاركت في نيسان/أبريل الماضي، طائرات مدنية من الإمارات للمرة الأولى في "عرض جوي احتفالي" في يوم ما يُسمّى "قيام إسرائيل". ويذكر أنّه في أيار/مايو 2021، أقيم معرض لـ"الهولوكوست" في دبي.

ماذا يمكن ان نسمي هذا الانسلاخ الكامل عن كل ما يربط، اي دولة عربية واسلامية، أو اي انسان عربي او مسلم، لا بقضايا الامتين العربية والاسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بل بكل ما يربط هذه الدولة او هذا الانسان بدينه وإسلامه وعقيدته ومقدساته وتراثه وكرامته وقوميته وإنسانيته؟، هل يمكن وضع هذا الانسلاح في خانة التطبيع؟، هل يمكن وضعه في خانة المصلحة السياسية والامنية؟ هل يمكن وضعه في خانة البراغماتية والحنكة السياسية؟. من الواضح ان هذا الانسلاخ الكامل عن كل ماهو عربي واسلامي، اكبر بكثير من كل هذه الخانات، ولا يمكن وضعه الا في خانة الخيانة، لتثبيت هذا الكيان في قلب العالم العربي والاسلامي، كلما تعرض هذا الوجود المزيف لتهديد، كما يتعرض اليوم.