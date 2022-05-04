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البرلمان الصومالي يشكل لجنة لترتيب الانتخابات الرئاسية

البرلمان الصومالي يشكل لجنة لترتيب الانتخابات الرئاسية
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

شكل البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلسي الشعب والشيوخ)، الأربعاء، لجنة برلمانية لترتيب الانتخابات الرئاسية في البلاد.

العالم- أفريقيا

جاء ذلك في جلسة جمعت أعضاء البرلمان (329 عضوا) في العاصمة مقديشو، ترأسها كل من رئيس مجلس الشعب أدم محمد نور، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله.

وبعد نقاش طويل أعلن كل من رئيسي مجلس الشعب والشيوخ أعضاء اللجنة التشريعية المكلفة لترتيب الانتخابات الرئاسية في البلاد والمكونة من 17 عضوا.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد انتهاء صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات التي كانت مكلفة لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

ووفق مصادر مطلعة في البرلمان لمراسل الأناضول، تكلف هذه اللجنة المكونة من 17 عضوا بترتيب الانتخابات الرئاسية في البلاد وإعلان جدول الانتخابات الرئاسية وموعد تسجيل المرشحين في سباق الرئاسيات إلى جانب وضع لوائح وشروط المرشحين الذين سيخوضون غمار الرئاسيات.

وسيتضح في الأيام المقبلة العدد الرسمي للمرشحين في سباق الرئاسة الصومالية، بعد أن وصل عدد المرشحين المحتملين في الرئاسيات إلى أكثر من 20 مرشحا.

وبحسب المتابعين فإن الصومال تضع اللمسات الأخيرة لخوض انتخابات الرئاسة بعد نحو عام من عراقيل وتجاذبات سياسية كادت أن تطيح بالاستقرار النسبي في البلاد.

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