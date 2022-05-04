إضراب في دبي لسائقي خدمة التوصيل رفضاً لخفض الأجور

العالم-الامارات

وقالت "ديليفرو" في رسالة بالبريد الإلكتروني للمطاعم، اطلعت عليها "رويترز"، إنها ستعلق ما وصفته بأنه تغيير مقترح في هيكل رسوم التوصيل، وإنها ستتواصل مع السائقين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي اليوم السابق، كانت "ديليفرو" المدعومة من شركة أمازون قد أبلغت المطاعم بأن "السائقين مضربون ويرفضون الالتزام بمناوباتهم أو توصيل الطلبات"، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "ستحافظ على أرباح السائقين في ديليفرو لتظل الأكثر تنافسية في السوق".

وأكد متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" أن ديليفرو علقت جميع التغييرات، وأنها ستعمل مع السائقين على التوصل إلى هيكل مناسب للجميع وأنها معنية بمصالحهم.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مجموعة كبيرة من السائقين يرتدون الزي الخاص بالشركة، ويضربون في دبي احتجاجا على خفض أجورهم ومد ساعات عملهم.

وذكرت بعض المواقع أن الأجور ستُخفض بنحو 15% وستزيد ساعات العمل إلى 12 ساعة.