الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إضراب في دبي لسائقي خدمة التوصيل رفضاً لخفض الأجور

إضراب في دبي لسائقي خدمة التوصيل رفضاً لخفض الأجور
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعد إضراب نظمه سائقو خدمة التوصيل الأجانب في الامارات احتجاجا على ظروف العمل، وعطل الخدمات أمس الأحد، علقت شركة "ديليفرو" Deliveroo خططا كان من شأنها خفض أرباح السائقين في الإمارات.

العالم-الامارات

وقالت "ديليفرو" في رسالة بالبريد الإلكتروني للمطاعم، اطلعت عليها "رويترز"، إنها ستعلق ما وصفته بأنه تغيير مقترح في هيكل رسوم التوصيل، وإنها ستتواصل مع السائقين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي اليوم السابق، كانت "ديليفرو" المدعومة من شركة أمازون قد أبلغت المطاعم بأن "السائقين مضربون ويرفضون الالتزام بمناوباتهم أو توصيل الطلبات"، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "ستحافظ على أرباح السائقين في ديليفرو لتظل الأكثر تنافسية في السوق".

وأكد متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" أن ديليفرو علقت جميع التغييرات، وأنها ستعمل مع السائقين على التوصل إلى هيكل مناسب للجميع وأنها معنية بمصالحهم.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مجموعة كبيرة من السائقين يرتدون الزي الخاص بالشركة، ويضربون في دبي احتجاجا على خفض أجورهم ومد ساعات عملهم.

وذكرت بعض المواقع أن الأجور ستُخفض بنحو 15% وستزيد ساعات العمل إلى 12 ساعة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الإمارات تبني مستوطنة يهودية على أرضها وتشارك في إحتفالات "إسرائيل" بإحتلال فلسطين

تصرف الامارات بعد اقتحام الاقصى يثير موجات غضب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. لهذا السبب العالم على شفا حفرة من المجاعة

شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

اليمن.. وزراء يطلعون على حجم الأضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح

شاهد.. تكدس الركاب في مطار سعودي وإلغاء الرحلات يثير غضبا

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في مأرب