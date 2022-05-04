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أ.ف.ب: المجر ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي بصيغته الحالية

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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