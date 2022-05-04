اليمن.. هيئة الزكاة تقدم قافلة عيدية للمرابطين في جبهة ناطع بالبيضاء

العالم-اليمن

واحتوت القافلة التي تقدمها رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ومعه وزير العدل القاضي نبيل العزاني وعضو مجلس الشورى لطف الجرموزي ووكيل محافظة البيضاء عبدالله الجمالي، على هدايا عيدية مكونة جعالة العيد و 40 رأسا من الأغنام.

وخلال الزيارة نقل رئيس الهيئة للمرابطين تهاني قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واعتبر أبو نشطان القافلة أقلّ ما يمكن تقديمه وفاءًا وعرفاناً بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين العزة والكرامة، دفاعاً عن حرية الوطن وسيادته واستقلاله، وكذا مشاركتهم أجواء عيد الفطر المبارك.

وأكد حرص هيئة الزكاة على الاهتمام بالمرابطين في الجبهات الذين يقدّمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، لافتاً إلى أن القافلة تأتي ضمن مصرف سبيل الله وفي إطار مشاريع هيئة الزكاة تجاه المرابطين.

شارك في تسيير القافلة عضوا المكتب السياسي لأنصار الله عبدالله هاشم السياني وحزام الأسد ووكيل الهيئة لقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي، ونائب مدير أمن محافظة شبوة أبوطالب الشريف ومدير كبار المكلفين بالهيئة زيد السياني.