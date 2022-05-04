شاهد..مازالت الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

العالم - مراسلون

قرار ياتي في ذات الوقتالذي يحيي فيه الفلسطينييون نكبة مازالت مستمرة واحتلال ينتهك كل المحرمات دون رادع، المشهد في ابو ظبي يزيد من قناعة الفلسطينيين ان الجلد لا يحكه الا الظفر وان الوجع في صدر صاحبه.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح: ""احتفال الإسرائيليين بمناسبة الاقتصاب والإحتلال لكل الارض الفلسطينية التاريخية في عاصمة عربية هي مأساة جدييد لا اريد ان اقول نكبة جديدة تصدم الشعب الفسطيني وقواه وقطاعاته الشعبية المختلفة".

في "تل ابيب"احتفلت وسائل الاعلام بما وصفته سابقة في العالم العربي معتبرة ان ما يحدث دليل على انبعض الانظمة العربية تجاوزت العداء التاريخي مع الاحتلال واصبحت تتعاطى معه بلغة الحليف، وقد يكون هذا المشهد اعتذارا من بعض العرب على ما سببوه من الم لكيان الاحتلال الاسرائيلي .

وقال الخيبر بالشأن الاسرائيلي: "ليس بعد التطبيع جرم، والامارات اندلقت على التطبيع وقدمت في اقصر وقت ممكن اكبر حجم تعاون من الأمني والعسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي مع اسرائيل بشكل قياسي".

الاحتلال يرقص طربا من تصرفات بعض العرب ويعتبر نفسه انتصر دون حرب.

ما صنعته الإمارات العربية انها ادانت امتها وادانت نضال امتها ومنحت الاحتلال الاسرائيلي صك غفران على ماصنعه من مجازر على مدار 74 عاما.

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