الأردن: أي محاولة جديدة لاقتحام الأقصى ستجر المنطقة إلى صراعات

العالم - الأردن

وقال الوزير الأردني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الأربعاء إن "على سلطة الاحتلال أن توقف مثل هذه التصرفات التي ليس من شأنها إلا إثارة مزيد من التأجيج والدفع باتجاه استفزاز مشاعر المسلمين واستثارتهم واستفزازهم"



وذكّر بأن المسجد الأقصى المبارك "إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سماءه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس، وترعاه وصاية هاشمية مجيدة تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين" في إشارة إلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة.