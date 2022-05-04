الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. وزراء يطلعون على حجم الأضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح

اليمن.. وزراء يطلعون على حجم الأضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أطلع وزير الإدارة المحلية في اليمن،علي بن علي القيسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، ووزير الكهرباء والطاقة، أحمد العليي ، ومحافظ مأرب، علي محمد طعيمان، على حجم الأضرار التي طالت البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مديرية صرواح نتيجة ما تعرضت له من قصف هستيري من طيران العدوان الغاشم.

العالم- اليمن

حيث زار الوزراء والمحافظ ومعهم نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ووكيل وزارة النفط ناصر العجي الطالبي وعضوا مجلس الشورى محمد الغولي ومحمد بلغيث ومدير مديرية صرواح مرعي العامري والشيخ ناجي عباد الزايدي، مواقع الأضرار التي طالت المجمع الحكومي وسوق صرواح ومحطة الكهرباء وعرش بلقيس التأريخي.

وخلال الزيارة أشار وزير الإدارة المحلية القيسي إلى أن ما تعرضت له مديرية صرواح من دمار سيظل شاهدا على إجرام المعتدين وحقدهم على الشعب اليمني وهويته وحضارته بعد فشلهم في الميدان العسكري.

وطالب القيسي منظمة اليونسكو بتشكيل فريق تحقيق للنزول إلى مأرب وتوثيق ما تعرضت له المعالم التأريخية لحضارة سبأ من تدمير واستهداف ممنهج.

وأشاد وزير التعليم العالي حسين حازب بمواقف أبناء صرواح المنحازة للوطن ورفضهم للعدوان الغاشم حيث تحطمت أحلام الغزاة والمرتزقة على أسوارها.

وعبر وزير الكهرباء، أحمد العليي، عن الأسى للتدمير الكبير الذي طال المشاريع الخدمية في مديرية صرواح ومنها محطة الكهرباء التي كانت تغطي المديرية بالطاقة الكهربائية.

بدوره أشار محافظ مأرب، علي طعيمان، إلى أن مديرية صرواح تعرضت لأكثر من أربعين ألف غارة خلفت دمارا كبيرا، لافتا إلى أن السلطة المحلية تعمل وفق إمكاناتها لإعادة تشغيل المشاريع والمرافق الخدمية للتخفيف من معاناة المواطنين .

وأكد مدير مديرية صرواح، مرعي العامري، أن نسبة الدمار في صرواح تجاوز 90 % في جميع المشاريع والممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم، مشيرا إلى صمود أبناء صرواح وتضحياتهم في مواجهة العدوان.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مأرب.. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في مديرية صرواح

زيارة تفقدية وقافلة عيدية للمرابطين في مديريتي قعطبة والحشاء

اليمن.. هيئة الزكاة تقدم قافلة عيدية للمرابطين في جبهة ناطع بالبيضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كاظمي قمي: إمدادات المياه الإيرانية تحول دون التحديات البيئية في أفغانستان

شاهد.. لهذا السبب العالم على شفا حفرة من المجاعة

شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

اليمن.. وزراء يطلعون على حجم الأضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح

شاهد.. تكدس الركاب في مطار سعودي وإلغاء الرحلات يثير غضبا

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري