شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

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أضاف شولتز "أجرينا محادثة جيدة ومثمرة. اتفقنا على أنه قريبا، سأقوم بزيارة بريشتينا (عاصمة كوسوفو) كجزء من رحلة إلى البلقان ... صرحت لرئيس الوزراء بقناعاتي بأن دول غرب البلقان كلها تنتمي إلى أوروبا"، مضيفا أن "هذه الدول يجب أن تدخل في المستقبل إلى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك كوسوفو".

ودعا المستشار الألماني بريشتينا إلى المشاركة البناءة في المفاوضات مع صربيا.

دول ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود من بين دول غرب البلقان التي تنتظر عضويتها في الاتحاد الأوروبي حاليا، والبوسنة والهرسك وكوسوفو هي مرشحة محتملة.