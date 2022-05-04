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شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، في برلين، إنه يتعين على جميع دول غرب البلقان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

العالم - اوروبا

أضاف شولتز "أجرينا محادثة جيدة ومثمرة. اتفقنا على أنه قريبا، سأقوم بزيارة بريشتينا (عاصمة كوسوفو) كجزء من رحلة إلى البلقان ... صرحت لرئيس الوزراء بقناعاتي بأن دول غرب البلقان كلها تنتمي إلى أوروبا"، مضيفا أن "هذه الدول يجب أن تدخل في المستقبل إلى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك كوسوفو".

ودعا المستشار الألماني بريشتينا إلى المشاركة البناءة في المفاوضات مع صربيا.

دول ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود من بين دول غرب البلقان التي تنتظر عضويتها في الاتحاد الأوروبي حاليا، والبوسنة والهرسك وكوسوفو هي مرشحة محتملة.

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شولتز يدعو دول غرب البلقان إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

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