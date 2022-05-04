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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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إدارة بايدن تطلب من الكيان الإسرائيلي النظر في زيادة دعمه العسكري لأوكرانيا
مسؤول في البنتاغون: جميع الأوكرانيين الذين دربناهم في ألمانيا عادوا إلى سوح المعارك في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: على الهند أن تتخذ موقفا محددا إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا
وزير الاقتصاد الألماني: ألمانيا تخطط لمنح تأشيرات وفرص عمل للروس المستعدين للتخلي عن دعم حكومة بوتين
مقتدى الصدر يدعو أطرافا في الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
مقتدى الصدر يدعو أطرافا في الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة
أ.ف.ب: المجر ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي بصيغته الحالية
أ.ف.ب: المجر ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي بصيغته الحالية
محمد عبدالسلام: تمادي العدوان يقوض الهدنة المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول السفن لميناء الحديدة
الكرملين: نلاحظ تصريحات بشأن رغبة كييف في الانسحاب من عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا
مسؤول في البنتاغون: جميع الأوكرانيين الذين دربناهم في ألمانيا عادوا إلى سوح المعارك في أوكرانيا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش
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