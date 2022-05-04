هدايا عيدية للجرحى بهيئتي المستشفى الجمهوري والثورة بصنعاء

العالم-اليمن

وخلال تدشين التوزيع قام مدير عام الشؤون القانونية، فايز مقحط، ورئيس اللجنة الصحية بالهيئة، الدكتور حسن تامه، بزيارة الجرحى والمصابين المستحقين في مركز الحروق بالمستشفى الجمهوري وكذا جرحى الجيش واللجان الشعبية في مستشفى الثورة، وتبادلوا مع الجرحى والمصابين التهاني والتبريكات العيدية وتقديم الهدايا لهم.

واستمعا من المعنيين في المستشفيين إلى إيضاح حول الرعاية الطبية التي يتلقاها الجرحى والمصابين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي الزيارة ثمن رئيس هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة ،الدكتور مطهر مرشد، دور هيئة الزكاة لاهتمامها بالجرحى ومعايدتهم وتقديم لهم الهدايا العيدية تقديرا لعظيم ما قدموه وبذلوه من دمائهم وارواحهم.

ولفت الدكتور مرشد إلى أن هيئة الزكاة اعتمدت دعم هيئة مستشفى الثورة بقيمة مليون دولار متمثلة بأجهزة طبية مقطعية وقسطرة قلبية وغيرها من الأجهزة سيتم تدشينها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هيئة الزكاة تقوم بدور كبير وعظيم في المجتمع خاصة في الجانب الصحي من خلال دعم الحالات المعدمة والفقراء والمساكين وغيرهم من الجرحى.

من جانبه أشاد نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري للشؤون السريرية والطبية الدكتور نبيل الحاج، بدعم هيئة الزكاة للجرحى بالمستشفى وكذلك المصابين في مركز الحروق إلى جانب كونها من الداعمين الرئيسيين للمستشفى.

وأشار إلى أن مركز الحروق والتجميل بهيئة المستشفى الجمهوري هو الوحيد في الجمهورية اليمنية وبحاجة إلى دعم الجميع لتوسيع سعته السريرية للعمليات والعناية المركزة واقسام الرقود.

بدوره أكد مدير عام الشؤون القانونية بهيئة الزكاة فايز مقحط، أهمية الزيارة وتقديم الهدايا العيدية للجرحى والمصابين بالمستشفيات كواجب وطني وإنساني ترجمة لاهتمام القيادة الثورية والسياسية ومن صميم عمل الهيئة.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة لن تألوا جهدا في تقديم الدعم للمستشفيات خدمة للفقراء والمساكين وكذا دعم الجرحى والمرضى والغارمين والمستحقين في جميع مصارف الزكاة بما يحقق الهدف والغاية المرجوة من إنشاء الهيئة العامة للزكاة.

فيما اعتبر رئيس اللجنة الصحية بهيئة الزكاة الدكتور حسن تامه زيارة ومعايدة الجرحى والمصابين في المستشفيات وتقديم الهدايا لهم أقل واجب تجاه ما قدموه من تضحيات بدمائهم وأرواحهم وأعضائهم في سبيل الله.

من جانبه أكد نائب مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور أحمد شملان، أن الزيارة تعد لفتة كريمة من هيئة الزكاة للمصابين في مركز الحروق وكذا أقسام الجرحى في هيئتي المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة بالأمانة، داعياً إلى المزيد من الدعم والاهتمام بهذه المراكز التي تفتقر إلى الكثير من التجهيزات والكوادر والامكانيات في ظل الوضع جراء العدوان والحصار.