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مسؤول رفيع في البنتاغون: أكثر من 90% من مدافع هاوتزر المخصصة لأوكرانيا وصلت إليها مع ذخيرتها

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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