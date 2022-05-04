الخزانة الأمريكية تحذر من خطر قطع النفط الروسي على سعر الخام العالمي

العالم - الامريكيتان

وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت يلين إلى أن "الحرب في أوكرانيا يمكن أن تلحق أضرارا اقتصادية في أوروبا تمتد إلى الولايات المتحدة"، معلنة أن "واشنطن سترد على محاولات الدول الأخرى لتخفيض قيمة الدولار".

وشددت على أن "الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا على الرغم من حقيقة أنه انكمش في الربع الأول من هذا العام"، مؤكدة أن "التضخم مرتفع للغاية ويجب خفضه".

وأوضحت يلين أن "المنظمين الماليين يراقبون عن كثب القطاعات غير المصرفية، بما في ذلك أسواق المال وصناديق الاحتياط، بعد أن رأوا ضغوطا تتطور في وقت مبكر من الوباء".