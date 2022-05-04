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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: خلال انتشار كورونا لم نركز كامل جهودنا على كورونا وحده وإنما كنا نرصد ايضا باقي الأمراض الفيروسية
مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: للأسف تقييم جودة وفاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح سياسيا
مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: تطعيم الايرانيين والاجانب المقيمين باللقاح المضاد كورونا كان ومازال يتم بالمجان ودون مقابل
مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: الشركات الإيرانية المنتجة للقاح المضاد لكورونا قد قدمت الوثائق لمنظمة الصحة العالمية تمهيدا لتصديرها
مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: خلال الموجة الخامسة من انتشار كورونا في إيران بدأنا باستخدام اللقاحات الإيرانية والنتائج كانت مرضية
مسؤول رفيع في البنتاغون: أكثر من 90% من مدافع هاوتزر المخصصة لأوكرانيا وصلت إليها مع ذخيرتها
إدارة بايدن تطلب من الكيان الإسرائيلي النظر في زيادة دعمه العسكري لأوكرانيا
مسؤول في البنتاغون: جميع الأوكرانيين الذين دربناهم في ألمانيا عادوا إلى سوح المعارك في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: على الهند أن تتخذ موقفا محددا إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا
وزير الاقتصاد الألماني: ألمانيا تخطط لمنح تأشيرات وفرص عمل للروس المستعدين للتخلي عن دعم حكومة بوتين
مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري: الشركات الإيرانية المنتجة للقاح المضاد لكورونا قد قدمت الوثائق لمنظمة الصحة العالمية تمهيدا لتصديرها
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش
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