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إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إصابة الوزير، أنتوني بلينكن، بفيروس كورونا وأنه سيخضع لحجر صحي في منزله.

العالم-الامريكيتان

وقال بيان للوزارة إن بلينكن حاصل على التطعيم الكامل ضد الفيروس والجرعة المعززة، ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة.

وأضاف أن بلينكن لم يقابل الرئيس الأميركي، جو بايدن، شخصيا منذ عدة أيام، ولا يعتبر الرئيس على اتصال وثيق به، وفقا للإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

وأوضح البيان أنه وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض، وبالتشاور مع مكتب الخدمات الطبية التابع للإدارة، سيعزل الوزير بلينكن في المنزل، ويحافظ على جدول عمل افتراضي.

وأكد البيان أن بلينكن يتطلع إلى العودة إلى الوزارة، واستئناف مهامه كاملة وسفرياته في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الوزير بلينكن ممتن للأطباء والممرضات والموظفين الطبيين الذين يزودون القوى العاملة في وزارة الخارجية بخدمات صحية مثالية في جميع أنحاء العالم.

كما يشجع بلينكن جميع الأميركيين المؤهلين للحصول على التطعيم والجرعات المعززة لحماية أنفسهم وأحبائهم من خطر الإصابة بكوفيد -19، وفق البيان.

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إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

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