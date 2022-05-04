الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف في القدس على تجنب الأعمال الاستفزازية

العالم-فلسطين

وفي مؤتمر صحفي، علق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على سؤال يتعلق بدعوات أطلقتها مجموعات "إسرائيلية" تنادي بالاحتفال يوم غد الخميس باليوم الذي يسميه الصهاينة "يوم استقلال إسرائيل الـ 74" أمام باحات المسجد الأقصى، وفي موازاة ذلك دعوات على الجانب الفلسطيني "لشد الرحال" للمسجد الأقصى، والتصدي "للتهديدات الإسرائيلية"، مشيرا إلى "أننا قمنا بحث جميع الأطراف على ضمان ألا تحدث أعمال استفزازية".

وأكد دوجاريك أهمية الحفاظ على الوضع الراهن، لافتا إلى أن "هذه تظل رسالتنا. وليس لدي شك بأن (مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور) وينسلاند على اتصال مع جميع الأطراف".