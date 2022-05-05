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المشاط: المعاناة التي يعيشها شعبنا هي نتيجة الحرب الاقتصادية من قبل العدوان

المشاط: المعاناة التي يعيشها شعبنا هي نتيجة الحرب الاقتصادية من قبل العدوان
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، بالتهنئة إلى عمّال اليمن بمناسبة عيد العمّال العالمي وعيد الفطر المبارك.

العالم - اليمن

وقال المشاط في التهنئة: إن "المعاناة التي يعيشها شعبنا اليوم من توسع دائرة الفقر والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي هي نتيجة مباشرة للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا."

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي السعودي وضع نصب عينه تدمير الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل البلد إلى سوق استهلاكية، مبينا أنه دمر مئات المصانع فيما سقط الآلاف من العُمال شهداء في مواقع الإنتاج وهم يؤدون واجبهم المقدس.

وأضاف الرئيس المشاط أن تحالف العدوان استهدف بعدوانه وحصاره وحربه الاقتصادية الشاملة كثير من الحقوق والمكتسبات العٌمالية الأساسية وفي مقدمتها حق الرواتب والحوافز العادلة.

وأشاد بحرفية ومهارة عمال اليمن وروحهم الإبداعية مسببا ذلك بأنهم أبناء حضارة عريقة ضاربة في القدم، ومؤكدا أن لهم نصيب كبير في الصمود الوطني بالسلاح بين صفوف الجيش واللجان الشعبية، وبمعاولهم في حقول الإنتاج، كما كان لهم دور بارز في انتصار ثورة ٢١ سبتمبر المباركة.

وأوضح أن عمال اليمن قادرون على تجاوز هذه المرحلة انطلاقا من القيم الدينية الحميدة التي تقدس مفاهيم العمل والعطاء وتحث على الإخلاص فيه، وأنهم سيحققون بفضل الله الكثير من الانتصارات في معركة البناء على غرار ما تحقق في معركة الثبات والصمود.

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