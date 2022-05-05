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شاهد.. الدهاء الامريكي مقابل الغباء السعودي في الحرب على اليمن

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي اليمني سند الصيادي، ان تصريح تركي الفيصل فيما يتعلق بالتعامل مع "التهديدات الأمنية التي تشكلها جماعة الحوثي اليمنية على المملكة والمنطقة بأسرها"، تؤكد التصريحات اليمنية بان الحرب السعودية على اليمن انما هي حرب امريكية على الشعب اليمني، خوضت بضمانات امريكية.

خاص بالعالم

وقال الصيادي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان النظام السعودي يتموضع في الحرب على اليمن كقطعة شطرنج المصالح الامريكية، وهذا ما ينفي الرواية السعودية التي حاولت ان تدعي المزاعم الاخرى لحربها على اليمن.

واوضح الصيادي، ان امريكا قدمت دعماً لوجستياً وعسكرياً واستخباراتياً كبيراً منقطع النظير للنظام السعودي في حربه على اليمن، لكن المشكلة وفقاً للغباء السياسي للنظام السعودي وسوء تقديره، يعتقد ايماناً غريباً بان القيادة الامريكية قادرة على فعل كل شي وحسم المعركة في اليمن.

واكد الصيادي ان صمود رجال اليمن هو من افشل المخططات الامريكية والسعودية في الميدان، وان القيادة الامريكية توصلت الى حقيقة وهي استحالة كسر الارادة اليمنية، وهي اكثر ذكاءاً ودهاءاً من ان تستجيب للسعودية بارسال جنودها او مرتزقتها كما يفعل السودان، للقتال نيابة عن السعوديين، وتنصهر اكثر في المحرقة اليمنية، ولهذا يلجأ الامريكان الى السياسات الاخرى كالحصار والصواريخ والقنابل وتجويع الشعب اليمني.

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