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فرصة كبيرة لإنهاء الخلافات..

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مبادرة الإطار التنسيقي

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مبادرة الإطار التنسيقي
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

علق الاتحاد الوطني الكردستاني، على مبادرة الإطار التنسيقي، التي أطلقها خلال الساعات الماضية، بهدف انهاء الانسداد السياسي في العراق.

العالم-العراق

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، في حديث صحفي، الأربعاء، ان “المبادرة التي أعلن عنها الإطار التنسيقي خلال الساعات الماضية، فرصة كبيرة لإنهاء الانسداد السياسي، خصوصاً انها تضمنت حلولاً لجميع المشاكل والخلافات، بين القوى السياسية كافة”.

وبين السورجي اننا “نتوقع ان تلاقي هذه المبادرة، ترحيبا كبيرا من قبل القوى السياسية وكذلك النواب المستقلين”.

وتوقع السورجي ان “تكون هذه المبادرة بداية لحل الخلافات السياسية، والمضي نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بمشاركة الجميع، دون اقصاء او تهميش أي طرف سياسي فاعل في العملية السياسية”.

يشار الى ان الإطار التنسيقي كان قد أطلق مبادرة من 9 نقاط تضمنت حلولاً ومقترحات لإنهاء الانسداد السياسي والمضي باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

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فرصة كبيرة لإنهاء الخلافات.. الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مبادرة الإطار التنسيقي

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